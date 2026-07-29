Минобороны России заявило об освобождении Светлого в ДНР

Минобороны России сообщило об успешной операции по освобождению Светлого в ДНР. Военнослужащие 5-й гвардейской мотострелковой бригады уничтожили ключевые объекты противника, укрепив позиции для дальнейших наступлений.
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