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Царьград

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Минобороны России заявило об освобождении Светлого в ДНР

Минобороны России заявило об освобождении Светлого в ДНР

Минобороны России сообщило об успешной операции по освобождению Светлого в ДНР. Военнослужащие 5-й гвардейской мотострелковой бригады уничтожили ключевые объекты противника, укрепив позиции для дальнейших наступлений.

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