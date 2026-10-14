ВСУ атаковали дата-центр Сбера в Саратовской области. В банке прокомментировали ситуацию

ВСУ атаковали дата-центр Сбера в Саратовской области. В банке прокомментировали ситуациюСбербанк подтвердил атаку беспилотников на центр обработки данных в Балакове Саратовской области.
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