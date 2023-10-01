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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Родионов в Астане не реализовал 11 сетболов и проиграл матч

Юрий Родионов проиграл Адриану Маннарино в четвертьфинале в Астане – 1:6, 6:7(6). Во втором сете австриец не реализовал 11 сетболов: двойной при счете 5:4, тройной и еще два при счете 6:5, а также четыре подряд, ведя 6:2 на тай-брейке.

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