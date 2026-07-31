The American Conservative: Каспийский гамбит Зеленского был сорван… Ираком

Украинский удар по иранскому судну в Каспийском море и сообщения о задержании связанных с Киевом группах боевиков в Ираке — это элементы одной стратегии, пишет Эльдар Мамедов из The American Conservative.
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