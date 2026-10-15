Соревнования прошли в Йошкар-Оле, участие приняли пловцы из 22 регионов. Антонюк победила на 400 метров вольным стилем, стала второй на 50 метров на спине и третьей на 50 метров брассом.
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