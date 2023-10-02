«Красный обоз» в четвертый раз доставил гумпомощь на новые территории РФ

Волонтеры «Красного обоза» в четвертый раз доставили гуманитарные грузы на новые территории России. На месте разгрузки очередной партии помощи в Луганске побывал корреспондент «Известий» Александр Устинов.
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