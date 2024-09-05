С прицелом на Африку и Ближний Восток: какое оружие Россия предлагает в Египте

Легкая многоцелевая управляемая ракета "Изделие 305Э", боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, БПЛА "Орлан-30" и "Орлан-10Е" "Рособоронэкспорт"64 прочтения Вчера С 3 по 5 сентября в Египте впервые проходит авиационная выставка Egypt International Airshow 2024.
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