Киевские власти запретили въезд румынскому политику за «антиукраинскую деятельность»

Украинские власти запретили въезд на территорию страны лидеру националистического Альянса за объединение румын Джордже Симиону, так как он якобы пытается дискредитировать Украину на мировой арене и продвигает унионистскую идеологию.
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