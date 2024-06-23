Кнопка на креслах западных политиков. Размышления о российско-северокорейском Договоре С удовольствием наблюдаю истерику в западных СМИ по поводу заключения между Российской Федерацией и Северной Кореей Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве России и КНДР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии