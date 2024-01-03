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В ФРГ призвали поставить Украине ракеты Taurus

В ФРГ призвали поставить Украине ракеты Taurus

Украине необходимо поставить крылатые ракеты Taurus, заявили 3 января глава комитета бундестага (парламента) Германии по делам Европы Антон Хофрайтер и представитель Христианско-демократического союза по вопросам внешней политики Норберт Рёттген.

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