В ФРГ призвали поставить Украине ракеты Taurus

Украине необходимо поставить крылатые ракеты Taurus, заявили 3 января глава комитета бундестага (парламента) Германии по делам Европы Антон Хофрайтер и представитель Христианско-демократического союза по вопросам внешней политики Норберт Рёттген.
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