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Заместитель Председателя СК России принял участие в торжественном собрании, посвященном юбилею журнала «Человек и закон»

Заместитель Председателя СК России принял участие в торжественном собрании, посвященном юбилею журнала «Человек и закон»

Заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александр Вячеславович Федоров принял участие в торжественном собрании, посвященном 50-летнему юбилею научно-популярного журнала «Человек и закон».

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