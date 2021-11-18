Заместитель Председателя СК России принял участие в торжественном собрании, посвященном юбилею журнала «Человек и закон»

Заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александр Вячеславович Федоров принял участие в торжественном собрании, посвященном 50-летнему юбилею научно-популярного журнала «Человек и закон».
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