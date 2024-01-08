США сами создали из России врага, вооружая Украину и заманивая ее в НАТО. Этот курс стал ошибочным, кроме того, большим просчетом Штатов была попытка уничтожить Россию санкциями.
Украина обречена проиграть эту войну – американский профессор
Комментарии
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Лев Добрый
Украина давно проиграла, а сейчас проигрывает запад во главе пиндо-сранцев США!🤠👍👈🗡️😎
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20 час.
V
Valery
Согласно законам термодинамики любая система становится неустойчивой по мере внедрения в нее новых разнородных фаз, и,соответственно, ростом энтропиисистемы. Вспомните судьбу греческой, римской, оттоманской империях,
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19 час.
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