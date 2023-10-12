Рендулич – 250-й новичок СКА в КХЛ. За 16 сезонов до КХЛ было 272 дебютанта

Хорватский нападающий СКА сыграл и забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Локомотива» (2:3).
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