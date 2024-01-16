Дефицит витамина D, В12 и железа: как понять наличие проблемы Евгения КомароваСвежие данные Национальной службы здравоохранения (NHS) бросили свет на шокирующее явление: в 2022 году более 800 000 человек были вынуждены обратиться в больницы из-за недоедания и дефицита питательных веществ.