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Царьград

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Ученые из Калифорнии пояснили, что многие начинают путь к деменции с 20 лет

Ученые из Калифорнии пояснили, что многие начинают путь к деменции с 20 лет

Деменция – старческая болезнь, но путь к ней начинается в юности.Деменция может начать формироваться еще в юном возрасте, и этот процесс занимает десятилетия.

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