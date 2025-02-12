Все идет по плану. Как строят самую большую школу Барнаула?

Объект проинспектировал глава города Строительство школы в квартале 2033 / Фото: пресс-служба мэрии 12 февраля глава города Вячеслав Франк провел выездное совещание на площадке строительства новой школы в квартале 2033 по адресу ул.
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