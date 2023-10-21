Грузовики с гумпомощью для Газы начали проезжать через КПП «Рафах»

РИАМО - 21 окт. Первые 20 грузовиков с гуманитарной помощью для мирного населения палестинского сектора Газа уже пересекли контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах», который находится на границе Египта с анклавом, сообщает ТАСС.