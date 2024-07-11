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Регионы России

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Губернатор Камчатки поручил создать визит-центр на месте бывшей этнической деревни

Губернатор Камчатки поручил создать визит-центр на месте бывшей этнической деревни

В ходе выездного рабочего совещания губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил создать визит-центр на месте бывшей этнической деревни, которая находится на стадии благоустройства в рамках подготовки к молодежному экологическому форуму "Экосистема".

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