Губернатор Камчатки поручил создать визит-центр на месте бывшей этнической деревни

В ходе выездного рабочего совещания губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил создать визит-центр на месте бывшей этнической деревни, которая находится на стадии благоустройства в рамках подготовки к молодежному экологическому форуму "Экосистема".
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