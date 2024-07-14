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Выгоревшие волосы и платье королевского лилового цвета: Кейт Миддлтон прибыла на Уимблдон

Выгоревшие волосы и платье королевского лилового цвета: Кейт Миддлтон прибыла на Уимблдон

Принцессу встретили бурными овациями Как и было обещано пресс-службой Букингемского дворца, принцесса Уэльская прибыла на Уимблдон.

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