Глава Гагаузии по возвращении из Москвы готова к сюрпризам от молдавских властей

«После встречи с Путиным Кишинев держим меня и мою семью как на бочке с порохом», – Гуцул.Глава Гагаузии Евгения Гуцул готова к любым неожиданностям, которые могут последовать в отношении нее со стороны властей Молдавии.
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