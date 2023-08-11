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Экскурсия ´Военная доблесть сквозь века´.

Экскурсия ´Военная доблесть сквозь века´.

Прекрасная эпоха рыцарства давно осталась в прошлом, но интерес к ней не угас. Отвага и честь рыцарей, их образ жизни, страсть к подвигам и славе, дух верности идеалам и справедливости по-прежнему интригуют и приковывают внимание многих людей.

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