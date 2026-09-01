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Калужские новости

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Владимир Досяк представит Россию на первенстве Европы по дзюдо в Подгорице

Владимир Досяк представит Россию на первенстве Европы по дзюдо в Подгорице

Владимир Досяк, калужский дзюдоист, выступит на Первенстве Европы в весовой категории до 100 кг, несмотря на юный возраст, он уже имеет множество титулов.

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