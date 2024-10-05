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Сайт «СтопИгра» для помощи зависимым от ставок перестал работать через три дня после запуска

Сервис помощи страдающим от зависимости от азартных игр «СтопИгра» на данный момент недоступен. Сайт запустили во время форума «Азартные игры: отчисления на спорт» усилиями Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ).

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