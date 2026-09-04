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Сбер: число мошенничеств с использованием ИИ увеличилось в 30 раз

Сбер: число мошенничеств с использованием ИИ увеличилось в 30 раз

Число мошеннических атак с использованием искусственного интеллекта в России резко выросло: по отдельным направлениям количество фишинговых ресурсов и рассылок увеличилось более чем в 30 раз.

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