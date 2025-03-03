Канадское космическое агентство инвестировало 1,3 млн канадских долларов в сенсоры для Луны и ИИ для спутников: проекты преодолеют текущие ограничения космических технологий

Канадское космическое агентство (CSA) расширило список контрактов в рамках программы развития космических технологий (Space Technology Development Program, STDP), выделив дополнительное финансирование компаниям MDA Space и Calian.
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