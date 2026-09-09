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Царьград

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Владимиро-Суздальский музей откроет запасники в честь 68-летия

Владимиро-Суздальский музей откроет запасники в честь 68-летия

11 и 12 сентября Владимиро-Суздальский музей-заповедник отметит 68-летие. По этому случаю все его площадки — во Владимире, Суздале, Александрове и Гусь-Хрустальном — подготовили праздничную программу для гостей.

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