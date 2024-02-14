Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко возмутился желанию молодежи одеваться лучше него во время совещания по вопросам образования на встрече с членами Республиканского совета ректоров вузов, отметив, что белорусские производители одежды производят товар не хуже зарубежного.