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Лукашенко возмутился желанию молодежи одеваться лучше него

Лукашенко возмутился желанию молодежи одеваться лучше него

Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко возмутился желанию молодежи одеваться лучше него во время совещания по вопросам образования на встрече с членами Республиканского совета ректоров вузов, отметив, что белорусские производители одежды производят товар не хуже зарубежного.

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