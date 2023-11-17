Скандал в МГИМО полыхает. Студенты заступились за Урганта и профессора Кобаладзе

Студентов призвать в армию,обучить и отправить в зону проведения СВО. И пусть докажут свой патриотизм. Студенты этого вуза в первую очередь должны быть патриотами своего государства, которое будут представлять на международной арене.

Александр Россинский

Очень печально всё это наблюдать!Вся шваль урганты,Собчаки и м.н другие правят бал в России и сюда ещё привлекают золотую молодёжь МГИМО. У нас вообще есть патриотические силы и нормальное вузовское начальство,в конце концов правительство,ФСБ которые просто обязаны бороться с этой нечистью? А в это время наши парни насмерть бьются в Украине против этой международной швали.