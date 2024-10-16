Мигранта из Таджикистана задержали в челябинском аэропорту "Курчатов"

То, что приезжий пытался провезти в багаже, удивило таможенников.Таможня не даёт добро! Контрабанду, а именно 40 незадекларированных пачек сигарет выявили в воздушном пункте пропуска Аэропорт Баландино у пассажира из Худжанда (Таджикистан).