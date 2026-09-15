Россиянам предоставят право на покупку противогаза

С 1 марта 2027 года каждый житель России сможет свободно купить сертифицированные гражданские и фильтрующие противогазы, в том числе детские, и камеры защитные детские.
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А может, наша любимая власть вместо права владеть противогазом предоставит нам право дышать чистым воздухом?