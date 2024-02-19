В Донецке понадеялись на обрушение позиций ВСУ

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин понадеялся на обрушение позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) после падения Авдеевки и предположил бегство украинских политиков из страны, отметив, что народ Украины им не позволит совершить подобный шаг на фоне частых протестов против мобилизации.