Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин понадеялся на обрушение позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) после падения Авдеевки и предположил бегство украинских политиков из страны, отметив, что народ Украины им не позволит совершить подобный шаг на фоне частых протестов против мобилизации.
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