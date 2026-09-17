Мишустин выделил 3,5 млрд рублей на реконструкцию дороги в Крыму

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о выделении 3,5 млрд рублей на реконструкцию дороги от Перевального до Алушты в Крыму.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Полиция и банк сп...
- E Депутат ответила ...
- В Архангельской о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым