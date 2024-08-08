По инициативе врио тульского губернатора Миляева направлена помощь жителям Курской области

Помощь в Курскую область была оперативно собрана и направлена в четверг, 8 августа, по инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Тульского региона Дмитрия Миляева вместе с местными жителями.
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