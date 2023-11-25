Глава киевского режима назвал три дипломатические «победы», которые необходимы Украине для дальнейшего противостояния России

Несмотря на то, что победить Россию в вооруженном конфликте Украина не может по определению, и об этом не раз напоминали все здравомыслящие политики и военные эксперты и на Западе в том числе, глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает питать мечты о «победе».
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