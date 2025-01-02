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Гонконг (ATP). 1/4 финала. Музетти сыграет с Муньяром, Нисикори – с Норри

Гонконг (ATP). 1/4 финала. Музетти сыграет с Муньяром, Нисикори – с Норри

Сетка турнира здесь. Bank of China Hong Kong Tennis Open Гонконг, Китай 30 декабря 2024 – 5 января 2025 ATP 250 Призовой фонд – 766 290 долларов Открытые корты, хард Четвертьфинал Александр Мюллер (Франция)  Артур Фис (Франция) Дата проведения 3 января, 08.

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