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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мама Овечкина о любимых блюдах сына: «Голубцы, пельмени, тефтели – Настя их готовит очень вкусно. Желаю всем родителям иметь таких замечательных сыновей»

Сегодня Татьяне Овечкиной исполняется 75 лет. Она является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу (1976, 1980).

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