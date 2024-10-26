Зеленский пообещал к зиме выплатить каждому гражданину Украины 1 тысячу гривен

Каждому украинцу с 1 декабря начнут выплачивать по 1 тысяче гривен (около 2,3 тысячи рублей на текущий момент), которые можно будет израсходовать на оплату товаров и услуг на Украине, включая электричество.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии