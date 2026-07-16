Rzeczpospolita: в Польше сократилась общественная поддержка военной помощи ВСУ

В Польше зафиксирован значительный спад общественной поддержки военной помощи Украине. Согласно свежим данным опроса, проведённого исследовательским центром IBRiS по заказу газеты Rzeczpospolita, число граждан, одобряющих поставки оружия Киеву, сократилось с подавляющего большинства до скромного большинства всего за пару лет.