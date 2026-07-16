Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Rzeczpospolita: в Польше сократилась общественная поддержка военной помощи ВСУ

Rzeczpospolita: в Польше сократилась общественная поддержка военной помощи ВСУ

В Польше зафиксирован значительный спад общественной поддержки военной помощи Украине. Согласно свежим данным опроса, проведённого исследовательским центром IBRiS по заказу газеты Rzeczpospolita, число граждан, одобряющих поставки оружия Киеву, сократилось с подавляющего большинства до скромного большинства всего за пару лет.

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