Rzeczpospolita: в Польше сократилась общественная поддержка военной помощи ВСУ

В Польше зафиксирован значительный спад общественной поддержки военной помощи Украине. Согласно свежим данным опроса, проведённого исследовательским центром IBRiS по заказу газеты Rzeczpospolita, число граждан, одобряющих поставки оружия Киеву, сократилось с подавляющего большинства до скромного большинства всего за пару лет.
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