NBC: помилования от Трампа стали бизнесом на миллионы долларов

Президентские помилования в США превратились в высокодоходный бизнес. Об этом сообщил телеканал NBC. По данным источников, приближенные к команде президента США Дональда Трампа лоббисты и консультанты предлагают содействие в получении помилования за крупные суммы — иногда речь идет о миллионах долларов.