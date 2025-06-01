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NBC: помилования от Трампа стали бизнесом на миллионы долларов

NBC: помилования от Трампа стали бизнесом на миллионы долларов

Президентские помилования в США превратились в высокодоходный бизнес. Об этом сообщил телеканал NBC. По данным источников, приближенные к команде президента США Дональда Трампа лоббисты и консультанты предлагают содействие в получении помилования за крупные суммы — иногда речь идет о миллионах долларов.

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