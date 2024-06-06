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Джейсон Тейтум: «Лучшие игроки в истории носили форму «Бостона». Мы горды тем, что следуем за ними в погоне за мечтой»

«Мы вешаем только чемпионские баннеры. 17 штук. Лучшие игроки в истории носили эту форму. Мы горды тем, что следуем за ними в погоне за мечтой.

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