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Раньше 42 года казались Лене Катиной «слишком много» — теперь она «счастливый человек»

Раньше 42 года казались Лене Катиной «слишком много» — теперь она «счастливый человек»

Солистке «Тату» Лене Катиной исполнилось 42 года. С днём рождения её публично поздравил муж — 44-летний бизнесмен Дмитрий Спиридонов.

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