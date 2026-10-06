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В Белокурихе мужчина с сыном "избили подростка и светили фонариком в глаза"

В Белокурихе мужчина с сыном "избили подростка и светили фонариком в глаза"

На место происшествия вызвали скорую и полицию В Белокурихе мужчина с совершеннолетним сыном избили 14-летнего подростка.

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