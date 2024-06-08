Фотопроект о знойных техасских женщинах и их любимом оружии

Фотограф Шелли Колтон (Shelley Calton) в попытке задокументировать роль женщины в современной культуре огнестрельного оружия сняла серию портретов своих техасских подруг для книги Concealed: She’s Got a Gun.
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