Театр абсурда
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Театр абсурда

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Возможен ли бунт мигрантов в России?

Возможен ли бунт мигрантов в России?

Виктор Анисимов  Возможны ли мигрантские бунты в России, такие какие были в своё время во Франции? Возможны, и не только возможны, но и неизбежны если наши власти не предпримут срочных мер по обузданию мигрантов, и прекращению неконтролируемой миграции в Россию с республик СрАзии и Закавказья.

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