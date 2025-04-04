"Мне нужна твоя одежда или мотоцикл": будущее роботов и нейросетей

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Что будет, если доверить работу человека роботам и искусственному интеллекту? Сможет ли программа помочь в распознавании интернет-мошенников? И станет ли наша жизнь от этого безопаснее? О новых технологиях в развитии ИИ расскажет программа "Наука и техника" с Михаилом Борзенковым на РЕН ТВ.
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