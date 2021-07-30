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«Норникель» вызвали в суд то ли на рыбную ловлю, то ли на «большую дойку». Комментарий Георгия Бовта

«Норникель» вызвали в суд то ли на рыбную ловлю, то ли на «большую дойку». Комментарий Георгия Бовта

Стоит ли за новым иском Росрыболовства к «Норникелю» желание нивелировать ущерб живой природе или это предлог для требований от крупных компаний все новых отчислений в бюджет, задается вопросом политологЕнисейское территориальное управление Росрыболовства подало в Арбитражный суд Красноярского края иск к АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, входит в структуру «Норильского никеля») о взыскании вреда, причиненного водным биоресурсам в результате утечки нефтепродуктов из-за аварии на Норильской ТЭЦ-3, на сумму 58,65 млрд рублей.

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