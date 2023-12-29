Московский музыкальный театр представит концерт в честь 165-летия Немировича-Данченко

Московский академический музыкальный театр (МАМТ) имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко анонсировал концерт в честь 165-летия со дня рождения одного из основателей театра, режиссера и драматурга Владимира Немировича-Данченко.
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