Дуров* прокомментировал удаление Telegram из App Store

Основатель Telegram Павел Дуров* (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) прокомментировал временное удаление мессенджера из App Store, назвав это результатом скоординированной атаки вымогателей.
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