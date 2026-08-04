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Дуров* прокомментировал удаление Telegram из App Store

Дуров* прокомментировал удаление Telegram из App Store

Основатель Telegram Павел Дуров* (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) прокомментировал временное удаление мессенджера из App Store, назвав это результатом скоординированной атаки вымогателей.

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