Бандеровец подготовил подарки русским детям Донбасса, 2014 год Так вот об этой куче расслабляющих почти победных для нас материалов СМИ и Интернета про "Ураааа, им там не дали, сям не дали, у них кончается всё и люди тоже": Бандеровцы и подыхая вполне способны на гнуснейшие мерзости.
На что способны слабеющие бандеровцы?
Комментарии
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Сергей Дмитриев
....и расклабляться недопустимо, как после ВОВ. Из недобитых повылезли все эти хамелеозные Турчиновы, Фарионы, Юрченки етс. ИмХо.
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9 час.
вл
валерий лисицын
Ну и кто ещё скажет что они нам близкий народ!? Это выродки и такие жить не должны.
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6 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Вот у этого ублюдка и никогда не будет детей
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5 час.
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