На что способны слабеющие бандеровцы?

Бандеровец подготовил подарки русским детям Донбасса, 2014 год Так вот об этой куче расслабляющих почти победных для нас материалов СМИ и Интернета про "Ураааа, им там не дали, сям не дали, у них кончается всё и люди тоже": Бандеровцы и подыхая вполне способны на гнуснейшие мерзости.