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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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На что способны слабеющие бандеровцы?

На что способны слабеющие бандеровцы?

Бандеровец подготовил подарки русским детям Донбасса, 2014 год   Так вот об этой куче расслабляющих почти победных для нас материалов СМИ и Интернета про "Ураааа, им там не дали, сям не дали, у них кончается всё и люди тоже":  Бандеровцы и подыхая вполне способны на гнуснейшие мерзости.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
....и расклабляться недопустимо, как после ВОВ. Из недобитых повылезли все эти хамелеозные Турчиновы, Фарионы, Юрченки етс. ИмХо.
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9 час.
вл
валерий лисицын
Ну и кто ещё скажет  что они нам близкий народ!? Это выродки и такие жить не должны.
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6 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Вот у этого ублюдка и никогда не будет детей
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5 час.

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