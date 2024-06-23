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Военное обозрение

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Богомаз: над Брянской областью силы ПВО России перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник

В небе Брянщины российская противовоздушная оборона ликвидировала дроны противника.

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